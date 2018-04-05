«Локомотив» проиграл итальянцам в первой встрече «Раунда шести»

Новосибирцы основательно готовились к важнейшему противостоянию, прибыв в Италию за несколько дней до выездного матча. Это делалось для того, чтобы лучше адаптироваться к итальянскому времени и условиям. Так, одно из занятий закончилось в 2:30 ночи по новосибирскому времени.

Впрочем, сибирским волейболистам к таким временным скачкам не привыкать. «Это стандартная практика, ничего нового. У нас разница с Москвой четыре часа, с Италией — пять. Ничего страшного. Настроение, честно говоря, не из лучших. Сейчас в команде все очень серьезны, никто не шутит. У нас очень тяжелая ситуация», — поведал корреспонденту VN.ru доигровщик «Локо» Лукаш Дивиш в преддверии гостевой встречи.

Поскольку в чемпионате России железнодорожники проиграли «Динамо» в четвертьфинале и не участвуют в борьбе за награды, основная ставка сделана именно на европейскую арену. Чтобы продлить свое пребывание в компании сильнейших клубов Старого Света на будущий год, «Локо» необходимо во что бы то ни стало брать главный трофей континента.

В «Локомотиве» старались просчитать все малейшие нюансы. Но что-то пошло не так. Гостям удалось взять лишь первый сет — 26:24. Далее игра пошла целиком по сценарию хозяев. Во второй партии итальянцы не оставили сибирякам шансов — 25:15. Уверенно выиграла «Перуджа» и два последующих сета (25:19, 25:21), что вылилось в наше поражение со счетом 1:3.

Теперь все силы брошены на ответный поединок, который состоится в Новосибирске 11 апреля. «Финал четырех» Лиги чемпионов пройдет в Казани 12-13 мая.