Волейболистки казанского «Динамо» не сумели выйти в «Финал четырёх» Лиги чемпионов

После поражения в первом матче «Раунда шести» (0:3) на своей площадке бело-голубым необходимо было выигрывать у итальянского «Конельяно» не более чем в четырёх партиях и надеяться на удачу в «золотом сете».

Хозяйки площадки уверенно взяли первую партию (25:15), но затем отдали две подряд, а с ними и путёвку в финальные матчи. В качестве утешения «Динамо» выиграло матч со счётом 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13). Самым результативным игроком матча стала Ирина Воронкова , набравшая 20 очков. 16 баллов принесла команде 18-летняя Анна Котикова , на счету которой 5 эйсов.

"Мы понимали, как играть против этой команды, нам многое удалось. Не хватило максимального напряжения, мы проводим мало таких игр в сезоне. У итальянок в национальном чемпионате почти каждый матч — такой же напряг, как в нашем противостоянии с ними. Кроме как играми, это напряжение очень тяжело создать на тренировках. Ты работаешь на максимуме, но ты это не тренируешь, ты не должен показывать это в каждой игре. Хотя ты пытаешься, накручиваешь себя, но это невозможно — жизнь заставляет напрягаться именно в такие моменты. Эмоции у людей кончаются — порой даже быстрее, чем физические силы. Здесь речь идёт не о физике, а об удержании той максимальной концентрации, которую девчонки показали в первой партии. Хорошо, что сумели выиграть четвёртую и пятую партии — победа в этом матче поможет нам в преддверии финала чемпионата России", — подвёл итог «Раунда шести» старший тренер казанского «Динамо» Александр Перепёлкин

Волейбол. Лига чемпионов. Женщины. «Раунд шести». Ответный матч

"Динамо" (Казань, Россия) — «Конельяно» (Италия) — 3:2 (25:15, 21:25, 20:25, 25:17, 15:13).

Первый матч — 0:3.