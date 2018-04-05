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Московский клуб КХЛ «Динамо» рассмотрит вопрос по тренеру на совете директоров 11 апреля
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Московский клуб КХЛ «Динамо» рассмотрит вопрос по тренеру на совете директоров 11 апреля 

ТАСС 2 часа назад
МОСКВА, 5 апреля. /ТАСС/. Совет директоров московского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" рассмотрит вопрос по главному тренеру команды на заседании 11 апреля. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Ранее генеральный директор клуба Сергей Федоров говорил, что вопрос будет рассмотрен на заседании 3 апреля.
"11 апреля состоится заседание совета директоров хоккейного клуба. Совет будет решать вопрос по главному тренеру", — сообщили в пресс-службе.
Нынешним главным тренером команды является Владимир Воробьев, контракт которого истекает по окончании сезона. Под руководством Воробьева «Динамо» завершило регулярный чемпионат на девятом месте в Западной конференции, впервые в истории КХЛ не попав в плей-офф.
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