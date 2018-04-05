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В Хорошево-Мневниках провели второй тур открытого чемпионата СЗАО по шашкам
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В Хорошево-Мневниках провели второй тур открытого чемпионата СЗАО по шашкам 

Управа района Хорошево-Мневники 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошево-Мневники
Второй тур открытого чемпионата СЗАО по шашкам состоялся в клубе «Атом» района Хорошево-Мневники. В соревнованиях приняли участие 20 человек.
— Этот спортивный марафон, состоящий из семи еженедельных туров, проходит по швейцарской системе. В первом туре проводится компьютерная жеребьевка, а пары последующих туров составляются в зависимости от набранных очков: сильнейшие игроки соревнуются с сильнейшими; сыгравшие вничью — с шашистами, которые сыграли с таким же результатом; проигравшие выступают в группе с наименьшим количеством очков, — рассказали в пресс-службе клуба «Атом».
Финальная игра открытого чемпионата запланирована на вторую половину мая. Арбитром выступит четырехкратный чемпион Европы Шамиль Юсупов. (ео)
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