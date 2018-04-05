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«Протон» одержал победу над «Сахалином» в турнире за 5-8-е места в ЧР
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«Протон» одержал победу над «Сахалином» в турнире за 5-8-е места в ЧР 

Чемпионат.com 2 часа назад
Саратовский «Протон» в заключительном матче турнира за 5-8-е места по итогам женского чемпионата России в четырёх партиях взял верх над «Сахалином».
Таким образом, подопечные Юрия Маричева выиграли 4 матча из 6 и заняли шестое место в турнирной таблице Суперлиги. «Сахалин» стал седьмой командой по результатам текущего сезона.
Напомним, что пятое место и путёвку в Кубок вызова завоевали волейболистки подмосковного «Заречья-Одинцово».
Женщины. Чемпионат России. Суперлига Турнир за 5-8-е места. 3-й тур. Саратов «Протон» (Саратовская область) — «Сахалин» (Южно-Сахалинск) — 3:1 (27:25, 20:25, 25:20, 25:20).
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