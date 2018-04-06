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Агент тренера «Енисея»: важно привести команду в чувство и достойно завершить чемпионат
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Агент тренера «Енисея»: важно привести команду в чувство и достойно завершить чемпионат 

Газета.Ru 30 минут назад
Фото: Газета.Ru
Агент тренера баскетбольного клуба «Енисей» Олега Окулова Максим Шарифьянов поделился мнением об игре команды в нынешнем регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ.
"Понятно, что как уважающий себя тренер он максимально вовлечен и пытается исправить ситуацию. Я бы не стал говорить, что неудачи команды в этом году связаны только с участием в Лиге чемпионов ФИБА.
В прошлом сезоне «Енисей» также выступал на два фронта, совершал множество длительных перелетов и занял при этом шестое место в Единой лиге, для своего бюджета и своего состава выступив сверхуспешно. Думаю, слабые результаты «Енисея» в этом году связаны в первую очередь с повышенной травматичностью игроков.
Не помню, когда тренеру удавалось собрать на официальную игру полноценный состав. Постоянно 2–3 основных игрока находились в лазарете. Конечно, будет проведен четкий детальный анализ по окончании сезона, когда будет понятно итоговое турнирное положение и количество побед.
Сейчас важно привести команду в чувство и достойно завершить чемпионат", — цитирует Шарифьянова газета «Известия».
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