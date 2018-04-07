Прогноз на матч Рома — Фиорентина: реабилитируются ли римляне после разгрома в Барселоне

«Рома» — «Фиорентина». Прогноз на матч 31-го тура итальянской Серии А (07.04.2018, 19:00 мск).

В одном из центральных матчей очередного тура итальянского чемпионата третья команда Серии А «Рома» примет дома «Фиорентину», борющуюся за попадание в Лигу Европы на следующий сезон. Римляне несолоно хлебавши вернулись из Барселоны, поэтому теперь должны постараться реабилитироваться перед своими болельщиками и зарядиться уверенностью перед ответным четвертьфинальным матчем Лиги чемпионов. Букмекеры видят «волчицу» фаворитом этого матча, оценивая победу римлян коэффициентом 1.85.

Команда

"Рома"

50:24 "Фиорентина"

42:33 "Рома"

"Рома" провела великолепный март, сумев закрепиться в четвёрке лидеров Серии А, а также пройти донецкий «Шахтёр» в 1/8 финала Лиги чемпионов (1:2, 1:0). Особенно удивила команда Эусебио ди Франческо в матче месячной давности, сумев в гостях разделаться с «Наполи» с хоккейным счётом 4:2. Но вот в прошлом туре римляне разочаровали, не сумев после паузы в чемпионате, связанной с матчами национальных сборных, обыграть в гостях немотивированную в турнирном плане «Болонью» (1:1). Эту осечку можно было бы простить «Роме», если бы она добилась положительного матча в первом четвертьфинальном матче в гостях против «Барселоны», но команда ди Франческо наделала ошибок на «Камп Ноу», где в итоге была разгромлена 1:4, практически лишившись шансов на проход в следующий раунд.

"Фиорентина"

Ещё в середине февраля совсем не верилось, что «Фиорентина» может претендовать на попадание в Лигу Европы на следующий сезон. Флорентийцы выглядели крайне нестабильно, имея отрезок из восьми матчей чемпионате всего лишь с одной победой. Но с конца февраля команда Стефано Пиоли начала побеждать, и теперь имеет серию из пяти побед кряду. Хотя восхищаться и петь дифирамбы «фиалкам» не стоит, так как такой серии поспособствовал календарь. Сперва «фиолетовые» дома с минимальным счётом обыграли «Кьево» и «Беневенто», затем на последних секундах встречи вырвали победу в гостях над «Торино» (2:1), обыграли дома ещё одного аутсайдера «Кротоне» (2:0), а в прошлом туре на выезде обыграли бедствующий «Удинезе» (2:0).

Не сыграют: Федерико Кьеза (дисквалифицирован). Милан Бадель (травмирован).

Ориентировочные составы

Где смотреть матч

На телеканале «Матч! Футбол 2» в 18:55 по московскому времени начнётся прямая трансляция матча «Рома» — «Фиорентина». Текстовая же трансляция этого поединка состоится на сайте LiveResult.Ru.

Статистика личных встреч

"Рома" имеет небольшое преимущество над «Фиорентиной» по статистике личных встреч, хотя чаще всего матчи между этими соперниками заканчивались вничью: +58=60-50, разница мячей 222:207. Хотя миром «волчица» с «фиалками» не расходилась в последних шести встречах, в которых четырежды победила столичная команда и дважды успех праздновали флорентийцы. Матч первого круга во Флоренции получился весьма результативным, и победу в нём праздновали римляне — 2:4 (Верету 9', Симеоне 39' — Герсон 5', 30', Манолас 50', Перотти 87').

Интересные факты

"Рома" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в чемпионате (+3=1-0, 10:3);

В пяти последних домашних матчах чемпионата «Рома» трижды проиграла (+2=0-3, 9:7);

В трёх из четырёх последних очных матчей «Рома» забивала 4 гола в ворота «Фиорентины»;

"Фиорентина" имеет 5-матчевую победную серию (+5=0-0, 8:1);

"Фиорентина" имеет 4-матчевую беспроигрышную серию в выездных матчах (+3=1-0, 7:3).

Прогноз на матч от "Евро-футбол.ру"