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Оренбургский «Факел-Газпром» вышел в финал Лиги чемпионов
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Оренбургский «Факел-Газпром» вышел в финал Лиги чемпионов 

ProOren 1 час назад
Фото: ProOren
В пятницу, 6 апреля, «Факел-Газпром» на домашней арене победил с разгромным счётом португальский «Спортинг». В итоге оренбургские теннисисты обеспечили себе место в финале Лиги европейских чемпионов.
Встреча теннисистов завершилась со счетом 3:0 (3:1, 3:2, 3:0). В составе оренбургской команды играли Джун Мидзутани, Владимир Самсонов и Алексей Ливенцов. Первый матч также закончился победой для наших теннисистов.
В ближайшее время определиться соперник команды «Факел-Газпром» в финале. Во втором полуфинале встретятся два немецких клуба — «Боруссия-Дюссельдорф» и «ТТФ Либхер Оксенхаузен».
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