Оренбургский «Факел-Газпром» вышел в финал Лиги чемпионов

В пятницу, 6 апреля, «Факел-Газпром» на домашней арене победил с разгромным счётом португальский «Спортинг». В итоге оренбургские теннисисты обеспечили себе место в финале Лиги европейских чемпионов.

Встреча теннисистов завершилась со счетом 3:0 (3:1, 3:2, 3:0). В составе оренбургской команды играли Джун Мидзутани, Владимир Самсонов и Алексей Ливенцов. Первый матч также закончился победой для наших теннисистов.

В ближайшее время определиться соперник команды «Факел-Газпром» в финале. Во втором полуфинале встретятся два немецких клуба — «Боруссия-Дюссельдорф» и «ТТФ Либхер Оксенхаузен».