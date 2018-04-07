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Александр Климкин: Это и называется Команда — даже в безнадежной ситуации все бьются до конца
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Александр Климкин: Это и называется Команда — даже в безнадежной ситуации все бьются до конца 

Российский стадион 1 час назад
Фото: Российский стадион
О секрете фантастической победы над московским «Динамо» (0:2 по итогам первых двух партий и 3:11 в третьей) рассказал главный тренер санкт-петербургского "Зенита" Александр Климкин. Выиграв ранее и первый матч полуфинальной серии у столичного клуба (также на тай-брейке), сине-бело-голубые в первый год существования клуба вышли в финал и обеспечили себе участие в Лиге чемпионов.
— Поначалу у нас почти ничего не получалось. Сказался перенастрой. Очень хотелось в своем замечательном зале закончить эту серию. Думаю, ребята были чересчур сконцентрированы. В каждом тайм-ауте я призывал их успокоиться и расслабиться, играть в свою игру, без нервов. Но в итоге это дошло до них только в третьей партии. Потом — молодцы, переломили. Это и называется Команда — когда даже в безнадежной ситуации все бьются до конца. Нашли в себе силы и в итоге победили. Спасибо им огромное.
— Что скажете о переводе Валерия Комарова в доигровщики?
— Все знают, что динамовцы славятся своей подачей. В первом матче с нами они сделали 11 эйсов. Поэтому мы решили максимально усилить прием.
— Уши не заложило от скандирования «Зе-нит!»?
— (Улыбается). Да, очень громко все было. Впрочем, вспоминаю — со сборной России ездил в Иран. В итоге там реально пришлось затыкать уши ватой. До этого нам еще далеко — и слава Богу. Ну а если серьезно, поддержка у нашей команды замечательная. Спасибо большое болельщикам.
— Вы говорите, что команда перенастроилась. В финале психологическое давление будет еще больше…
— Не согласен. Уверен, как раз в противостоянии с Казанью никаких проблем с настроем или перенастроем у нас не будет. Всем прекрасно известен уровень команды Владимира Алекно. С таким соперником ментально играть легче, чем в той ситуации, в какой мы были сегодня. Будем очень тщательно готовиться к этим матчам. Пару дней отдохнем, и с понедельника приступим к «физике». Менять в подготовке ничего не будем. Все по плану, который работал и давал результат весь сезон.
— Вы понимаете, что команда прямо сейчас творит историю?
— Ну, вот уже сейчас, наверное, приходит понимание…
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