Гол на последних минутах принес победу лидеру ФНЛ

Красноярский «Енисей» на домашнем стадионе обыграл нижегородский «Олимпиец» в матче 32-го тура ФНЛ. Встреча завершилась со счетом 1:0, сообщает ТАСС

Единственный мяч на 89-й минуте встречи забил нападающий сибирского клуба Александр Кутьин

Таким образом, «Енисей» набрал три очка и упрочил свое лидерство в турнирной таблице второго по значимости дивизиона России. Красноярцы опережают «Оренбург» на четыре балла. «Олимпиец» с 34-ю баллами располагается на 14-м месте.

В матчах, которые проходили в это же время, московский «Спартак-2» на домашнем стадионе со счетом 2:1 обыграл «Томь», а новосибирская «Сибирь» на родном поле разгромила ярославский «Шинник». Этот поединок завершился со счетом 3:0.

Футбол. ФНЛ. 32-й тур "Енисей" (Красноярск) — «Олимпиец» (Нижний Новгород) — 1:0 Гол: 1:0 — Кутьин, 89