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Сиваков досрочно завершил «Тур Страны Басков»
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Сиваков досрочно завершил «Тур Страны Басков» 

Чемпионат.com 11 минут назад
Российский велогонщик Павел Сиваков не сумел завершить свою дебютную гонку Мирового тура за команду Sky. Сиваков выбыл из борьбы после падения на пятом этапе «Тура Страны басков».
«Сиваков не стартует сегодня после вчерашнего падения, но он в порядке, отдых предоставлен ему в качестве меры предосторожности в связи с сегодняшней влажной погодой», — сообщает официальный «Твиттер» команды.
Кроме Сивакова, досрочно завершил борьбу в «Туре Страны Басков» ещё один гонщик Sky — двукратный чемпион мира, поляк Михал Квятковский.
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