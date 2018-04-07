Сиваков досрочно завершил «Тур Страны Басков»

Российский велогонщик Павел Сиваков не сумел завершить свою дебютную гонку Мирового тура за команду Sky. Сиваков выбыл из борьбы после падения на пятом этапе «Тура Страны басков».

«Сиваков не стартует сегодня после вчерашнего падения, но он в порядке, отдых предоставлен ему в качестве меры предосторожности в связи с сегодняшней влажной погодой», — сообщает официальный «Твиттер» команды.