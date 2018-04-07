Виктор Классон: «Краснодару» немного повезло"

Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон , ставший автором победного гола в матче 25-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1), отметил: в первом тайме преимуществом владели хозяева, но после перерыва «быки» сыграли лучше.

— Считаю, что игра для нас сложилась хорошо, — сказал Классон. — Немного повезло, что первый тайм закончился со счетом 1:1. У нас было много ошибок, теряли мяч.

У «Зенита» было преимущество в первом тайме, но во втором мы сыграли лучше. Больше владели мячом. Помимо моего момента забить могли Смолов, Вандерсон. В игре был отрезок, когда она могла склониться в любую сторону. Думаю, нам немного повезло. ( Артем РЯБОВОЛ

Зенит — Краснодар