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Виктор Классон: «Краснодару» немного повезло"
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Виктор Классон: «Краснодару» немного повезло" 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник «Краснодара» Виктор Классон, ставший автором победного гола в матче 25-го тура чемпионата России против "Зенита" (2:1), отметил: в первом тайме преимуществом владели хозяева, но после перерыва «быки» сыграли лучше.
— Считаю, что игра для нас сложилась хорошо, — сказал Классон. — Немного повезло, что первый тайм закончился со счетом 1:1. У нас было много ошибок, теряли мяч.
У «Зенита» было преимущество в первом тайме, но во втором мы сыграли лучше. Больше владели мячом. Помимо моего момента забить могли Смолов, Вандерсон. В игре был отрезок, когда она могла склониться в любую сторону. Думаю, нам немного повезло. (Артем РЯБОВОЛ)
Зенит — Краснодар
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