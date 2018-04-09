Ещё
Волейболисты РФ одержали вторую победу на ЧЕ U18, обыграв Францию
Далее:
Читайте также:
Ещё

Волейболисты РФ одержали вторую победу на ЧЕ U18, обыграв Францию 

Чемпионат.com 52 минуты назад
Сборная России обыграла команду Франции в матче третьего тура чемпионата Европы U18 по волейболу, который проходит в Чехии и Словакии, со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:20). Самым результативным в составе сборной России стал Омар Курбанов, набравший 18 очков. 16 баллов принёс команде Станислав Антонов, подавший 3 эйса. Александр Синицын 4 из 7 очков набрал на блоке.
Россия одержала вторую победу на турнире. Ранее российские волейболисты обыграли сверстников из Словакии со счётом 3:0 и уступили итальянцам — 1:3. Также в группе II выступают команды Бельгии и Украины.
Волейбол. Чемпионат Европы U18. Группа II. Второй тур  Россия — Франция — 3:0 (25:19, 25:15, 25:20).
Чемпионат.com: последние новости
Акинфеев: матч первого круга показал, что «Динамо» может бороться со всеми Чемпионат России. «Локомотив» – «Ростов». Анонс матча «Валенсия» обыграла «Эспаньол» и опередила «Реал» в таблице Примеры
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Спортсмен рухнул под штангой5
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой340
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу1
Торрес объявил об уходе из «Атлетико»
Поигравший в НХЛ россиянин рассказал об американцах
Видео
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
04:00
Нурмагомедов стал чемпионом UFC
MMA
00:15
Глушаков получил подарок от Буффона
Футбол
01:21
Макгрегор сдался полиции
MMA
00:33
На «Пусть говорят» распекли пожилую спортсменку
Летние виды спорта
00:35
Шалимов отправлен в отставку
Футбол
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение