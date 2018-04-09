Волейболисты РФ одержали вторую победу на ЧЕ U18, обыграв Францию

Сборная России обыграла команду Франции в матче третьего тура чемпионата Европы U18 по волейболу, который проходит в Чехии и Словакии, со счётом 3:0 (25:19, 25:15, 25:20). Самым результативным в составе сборной России стал Омар Курбанов, набравший 18 очков. 16 баллов принёс команде Станислав Антонов , подавший 3 эйса. Александр Синицын 4 из 7 очков набрал на блоке.

Россия одержала вторую победу на турнире. Ранее российские волейболисты обыграли сверстников из Словакии со счётом 3:0 и уступили итальянцам — 1:3. Также в группе II выступают команды Бельгии и Украины.

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Группа II. Второй тур Россия — Франция — 3:0 (25:19, 25:15, 25:20).