Волейболисты РФ уступили Италии в матче ЧЕ U18

Сборная России потерпела поражение от команды Италии в матче второго тура чемпионата Европы U18 по волейболу, который проходит в Чехии и Словакии, со счётом 1:3 (20:25, 25:17, 21:25, 23:25). Самым результативным в составе сборной России стал Омар Курбанов, набравший 15 очков. 13 баллов принёс команде Станислав Антонов Александр Синицын набрал 6 очков на блоке.

Россия потерпела первое поражение на турнире. Накануне в первом туре российские волейболисты обыграли сверстников из Словакии со счётом 3:0. Также в группе II выступают команды Бельгии, Франции и Украины.

Волейбол. Чемпионат Европы U18. Группа II. Второй тур Италия — Россия — 3:1 (25:20, 17:25, 25:21, 25:23).