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«Бешикташ» без Вагнера Лав разгромил «Гезтепе»
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«Бешикташ» без Вагнера Лав разгромил «Гезтепе» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Бешикташ» разгромил «Гезтепе» в матче 28-го тура чемпионата Турции. Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав не смог сыграть за стамбульцев из-за травмы. Благодаря победе «Бешикташ» вышел на третье место в таблице, на 3 очка отставая от лидирующего «Истанбул ББ».
"Антальяспор", в составе которого вышли два бывших игрока «Локомотива» Майкон и Шарлес, одолел «Карабюкспор».
"Трабзонспор" разгромил «Кайсериспор» — 4:0. За победителей 90 минут отыграл экс-защитник «Локомотива» и «Динамо» Томаш Губочан.
Чемпионат Турции
Суперлига
28-й тур  "Карабюкспор" — «Антальяспор» — 1:2 (0:1)
Голы: Анжелу, 12 (0:1). Келеш, 68 — с пенальти (1:1). Кадах, 83 (1:2).
"Трабзонспор" — «Кайсериспор» — 4:0 (0:0)
Голы: Омур, 53 (1:0). Языджы, 62 (2:0). Йылмаз, 66 (3:0). Йылмаз, 76 (4:0).
"Бешикташ" — «Гезтепе» — 5:1 (2:0)
Голы: Талиска, 19 (1:0). Медель, 26 (2:0). Тошич, 64 (3:0). Акбунар, 71 (3:1). Ларин, 86 (4:1). Бабел, 87 (5:1).
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