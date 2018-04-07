«Бешикташ» без Вагнера Лав разгромил «Гезтепе»

«Бешикташ» разгромил «Гезтепе» в матче 28-го тура чемпионата Турции. Бывший форвард ЦСКА Вагнер Лав не смог сыграть за стамбульцев из-за травмы. Благодаря победе «Бешикташ» вышел на третье место в таблице, на 3 очка отставая от лидирующего «Истанбул ББ».

"Антальяспор", в составе которого вышли два бывших игрока «Локомотива» Майкон и Шарлес, одолел «Карабюкспор».

"Трабзонспор" разгромил «Кайсериспор» — 4:0. За победителей 90 минут отыграл экс-защитник «Локомотива» и «Динамо» Томаш Губочан

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28-й тур "Карабюкспор" — «Антальяспор» — 1:2 (0:1)

Голы: Анжелу, 12 (0:1). Келеш, 68 — с пенальти (1:1). Кадах, 83 (1:2).

"Трабзонспор" — «Кайсериспор» — 4:0 (0:0)

Голы: Омур, 53 (1:0). Языджы, 62 (2:0). Йылмаз, 66 (3:0). Йылмаз, 76 (4:0).

"Бешикташ" — «Гезтепе» — 5:1 (2:0)

Голы: Талиска, 19 (1:0). Медель, 26 (2:0). Тошич, 64 (3:0). Акбунар, 71 (3:1). Ларин, 86 (4:1). Бабел, 87 (5:1).