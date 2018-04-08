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Аджоев: «Арсенал» выиграл важный матч, но не стоит впадать в эйфорию
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Аджоев: «Арсенал» выиграл важный матч, но не стоит впадать в эйфорию 

Чемпионат.com 28 минут назад
Президент тульского «Арсенала» Гурам Аджоев поделился впечатлениями от победы над «Уфой» (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Выиграли важный матч у прямого конкурента по турнирной таблице. Благодаря этой победе нам удалось подняться на шестое место, однако не стоит сейчас впадать в эйфорию. Мы остаёмся верны своему принципу и будем двигаться от игры к игре. Впереди нас ждут серьёзные соперники, будем спокойно готовиться к каждому следующему матчу и постараемся показать максимальный результат», — сказал Аджоев в беседе с корреспондентом «Чемпионата».
После 25 туров «Арсенал» занимает шестое место, опережая на одно очко «Уфу», которая находится на седьмой позиции.
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