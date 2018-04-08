«Приморочка» и во второй раз победила «Олимп»

Матч проходил во Владивостоке.

Владивостокский женский волейбольный клуб «Приморочка» победил «Олимп» из Новосибирской области в повторном домашнем матче 20-ого тура чемпионата России среди команд Высшей лиги «А».

Заключительная встреча из двухматчевой серии, проходившая во Владивостоке, завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяек паркета (12:25, 25:18, 25:17, 25:19). В первом матче они выиграли со счетом 3:0.

Александр Щурин, и.о. главного тренера ВК «Приморочка»:

— Сегодня была немного другая игра. «Олимп» очень хорошо начал, доставил нам массу проблем, но мы справились с ними, сделали выводы после первой партии и расположили удачу на нашей стороне. Соперник мало ошибался, а у нас было много своих ошибок, которые мы исправили, начали работать блок-защита, и все пошло хорошо.

— «Приморочка» — это не «Северянка», череповецкая команда посильнее, это чувствуется, а с «Приморочкой» играть можно было смело, но пока нам не хватает командного духа, игровой дисциплины. Мы сильны, когда играем командой, но, к сожалению, нам это не удается на протяжении последних пяти матчей. Соперник укомплектован немного лучше, в этом есть его преимущество.

— Было непривычно играть в такое время, не было утренней тренировки, мы не смогли сразу проснуться и войти в игровой ритм, и в первой партии только раскачивались. Но потом завелись, собрали все силы, чтобы победить сегодня. Хорошо поддерживали друг друга, болельщики нам помогли, и за счет хорошей подачи, сильных атак, страховки смогли переломить ход игры, когда всё сыпалось. Конечно, немного волнительно выходить с замены, но, когда тебе доверяют, это приятно и хочется оправдать ожидания. Я довольна, что так все получилось.

В активе «Приморочки» сейчас 28 побед и 86 набранных очков. Она занимает второе место в турнирной таблице.

В следующем туре 21 и 22 апреля «Приморочка» сыграет на выезде с клубом «Тюмень-ТюмГУ».