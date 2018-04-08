Баскетболисты «Зенита» победили «Локомотив-Кубань» 

Баскетболисты «Зенита» одержали победу над клубом «Локомотив-Кубань» со счетом 79:78, сообщается на сайте петербургской команды.
Первая половина матча закончилась с равным счетом — 41:41. В третьей десятиминутке у «Зенита» начались проблемы с фолами, а «Локомотив» неплохо реализовывал штрафные и после получаса игры стал лидером — 59:66. Однако после этого «Зенит» провел «сухую» серию 10:0, выйдя вперед.
За минуту до сирены на табло горели цифры 77:77, обе команды промахивались своими попытками с игры, но со штрафных «Локомотив» взял свое. Победу «Зениту» принес Дрю Гордон, завершивший финальную атаку.