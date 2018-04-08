Баскетболисты «Зенита» победили «Локомотив-Кубань»

Первая половина матча закончилась с равным счетом — 41:41. В третьей десятиминутке у «Зенита» начались проблемы с фолами, а «Локомотив» неплохо реализовывал штрафные и после получаса игры стал лидером — 59:66. Однако после этого «Зенит» провел «сухую» серию 10:0, выйдя вперед.