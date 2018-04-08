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Гол Ляича принес «Торино» победу над «Интером» в чемпионате Италии
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Гол Ляича принес «Торино» победу над «Интером» в чемпионате Италии 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Газета.Ru
«Торино» обыграл миланский «Интер» в матче 31-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт".
Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч забил Адем Ляич с передачи Лоренцо Де Сильвестри.
После 31 тура «Интер» с 59 очка занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (45) находится на десятой строчке.
Для туринского клуба это третья победа кряду в Серии А.
Ранее «Интер» сыграл вничью с «Миланом» в чемпионате Италии.
В следующем матче «Торино» на выезде сыграет с «Кьево», а «Интер» в гостях встретится с «Аталантой».
Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур "Торино" (Турин) — «Интер» (Милан) — 1:0 Голы: 1:0 — Ляич, 36
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