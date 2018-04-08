Гол Ляича принес «Торино» победу над «Интером» в чемпионате Италии

«Торино» обыграл миланский «Интер» в матче 31-го тура чемпионата Италии, сообщает "Советский спорт"

Встреча, прошедшая в Турине, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. В составе победителей единственный мяч забил Адем Ляич с передачи Лоренцо Де Сильвестри.

После 31 тура «Интер» с 59 очка занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Италии. «Торино» (45) находится на десятой строчке.

Для туринского клуба это третья победа кряду в Серии А.

Ранее «Интер» сыграл вничью с «Миланом» в чемпионате Италии.

В следующем матче «Торино» на выезде сыграет с «Кьево», а «Интер» в гостях встретится с «Аталантой».

Футбол. Чемпионат Италии. 31-й тур "Торино" (Турин) — «Интер» (Милан) — 1:0 Голы: 1:0 — Ляич, 36