Карпин: «Ростова» пропускает голы, которые не исходят из логики игры 

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Команда играла в обороне неплохо, до гола выполняли поставленные задачи. Сложно и в гостях, и дома. Учитывая календарь, наверное, можно было рассчитывать на большее.
Та игра в обороне, которая была сегодня и во всех матчах кроме, наверное, «Краснодара» — её можно занести в актив. Мы пропускаем голы, которые не исходят, так скажем, из логики игры.
Что не получилось в атаке — всего один удар в створ? Всего один удар в створ, в том-то и дело. Неправильные решения принимали при выходе из обороны. Почему — это тема для разговора в раздевалке», — передаёт слова Карпина корреспондент «Чемпионата» Павел Пучков.