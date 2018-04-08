Карпин: «Ростова» пропускает голы, которые не исходят из логики игры

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал гостевое поражение от «Локомотива» (0:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Команда играла в обороне неплохо, до гола выполняли поставленные задачи. Сложно и в гостях, и дома. Учитывая календарь, наверное, можно было рассчитывать на большее.

Та игра в обороне, которая была сегодня и во всех матчах кроме, наверное, «Краснодара» — её можно занести в актив. Мы пропускаем голы, которые не исходят, так скажем, из логики игры.