История возникновения и развития «Динама»

«Динамо» готовится отметить 95 лет с момента основания общества, долгие годы бывшего кузницей кадров для отечественного спорта.

Спортивное общество «Динамо» было создано на учредительном собрании 18 апреля 1923 года. Хотя некоторые утверждают, что «Динамо» берет свое начало от кружка футболистов «Сокольники», основанного в 1907 году. И если считать так, то «Динамо» сегодня — едва ли не старейший клуб страны, пусть официально ему всего лишь 95! Московское пролетарское спортивное общество «Динамо» (так оно поначалу называлось) учредили по инициативе группы сотрудников и военнослужащих ОГПУ как организацию, предоставляющую возможность занятия спортом сотрудникам органов безопасности и правопорядка. За это «ментами» динамовцев дразнили долгие годы.

Под бело-голубыми знаменами «Динамо» шагает не случайно. На выбор цвета, вероятно, повлиял первый почетный председатель общества, глава НКВД Феликс Дзержинский : сочетание белого и голубого должно было подчеркнуть его слова о светлых и чистых помыслах работников организации, которой он руководит («Холодная голова, горячее сердце и чистые руки» — по выражению Дзержинского, это главные качества сотрудника ВЧК. — «ВМ»).

Так получилось, что знаменитая динамовская стилизованная литера «Д» появилась гораздо позже белого ромбика, который ее окружает. Ее предложил в 1926 году крайний нападающий первой команды «Динамо» Александр Борисов , впоследствии ставший архитектором и восстанавливавший после войны Сталинград, Кишинев и строивший подмосковную Дубну.

С тех пор все спортсмены общества выступали с белым ромбом на груди, в который заключена литера «Д».

Первый официальный матч динамовцы провели 17 июня 1923 года. С бело-голубыми в схватку вступили игроки «Красной Пресни». И победили со счетом 2:3. Но уже через три года динамовцы стали победителями чемпионата Москвы. В том же 1926 году состоялся и первый международный матч команды: «Динамо» нанесло сокрушительное поражение сборной Союза рабочего спорта и самообороны Латвии — 7:1. В 1937 году общество «Динамо» наградили орденом Ленина — высшей наградой СССР.

В наши дни общество «Динамо» — одно из крупнейших в стране. Под девизом «Сила в движении» выступают 80 региональных организаций и 14 министерств и ведомств органов безопасности и правопорядка. Полноправными динамовцами смело могут себя назвать свыше 1,3 миллиона человек. Из них более 1300 — это спортсмены сборных команд России.

В честь юбилея общества «Динамо» в Госдуме открылась выставка «Динамо-95». На обозрение публики выставили раритетные фото из легендарного турне футбольного «Динамо» по Англии, которое состоялось в 1945 году, а также медали, кубки, вымпелы и игровую форму знаменитых спортсменов — все, что нужно для настоящего спортивного гурмана.

Сами динамовцы, как и подобает бравым представителям силовых ведомств, на открытии вели себя сдержанно.

— В юбилейный год мы не будем устраивать пышных мероприятий, — сказал на церемонии открытия председатель ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский . — Тем более 95 лет — это промежуточная дата. Доживем до столетия, решим оставшиеся проблемы и отпразднуем очередной юбилей.

Открытие посетил и знаменитый тренер, а ныне депутат Госдумы РФ Валерий Газзаев , который отдал 12 лет своей карьеры этому обществу.

— Для меня «Динамо» не пустое слово, — сказал Валерий Георгиевич. — Как личность я созрел именно здесь. Благодарен руководителям, наставникам, футболистам, с которыми я выступал за бело-голубых и в сборной СССР. В те времена попасть в «Динамо» дорогого стоило. Я очень люблю этот клуб и дорожу знаменитой эмблемой.

ДИНАМОВЦЫ

ЛЕВ ЯШИН (1929-1990) Величайший вратарь в истории футбола, единственный вратарь — обладатель самой престижной футбольной награды — «Золотого мяча». В составе сборной СССР становился олимпийским чемпионом и чемпионом Европы.

КОНСТАНТИН БЕСКОВ (1920-2006) С именем легендарного футболиста и тренера связаны громкие успехи «Динамо». Во время знаменитого турне бело-голубых по Великобритании в ноябре 1945 года Бесков забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи. На тренерском мостике дважды побеждал в Кубке СССР, становился серебряным призером чемпионатов страны и доходил до финала Кубка обладателей кубков в сезоне-1971/1972.

ИСТОРИЯ ОДНОЙ ПЕСНИ

Официальный гимн «Динамо» написали поэт Илья Резник и композитор Александр Клевицкий . Но в начале XXI века у фанатов «Динамо» появился еще один. На домашних матчах «Динамо» начали играть песню немецкой рок-группы Puhdys Hey, wir woll’n die Eisbärn sehn (которая, между прочим, является гимном хоккейного клуба «Айсберен»). А просто музыка понравилась. Слова появились довольно скоро, и теперь на стадионе можно услышать такое: «Сегодня мы живем надеждою одной, вперед, „Динамо“, мы с тобой!»

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Я с детства люблю футбол. Когда выступал за команду «Сатурн», меня приметили тренеры школы «Динамо». С этого момента начались серьезные футбольные тренировки. Но моей спортивной карьере помешали проблемы со зрением. А еще я некоторое время жил на даче в Новогорске, где расположена база «Динамо». Там мне удалось пообщаться с легендарным динамовцем Константином Бесковым. Я был на прощальном матче Льва Яшина 27 мая 1971 года на Центральном стадионе имени Ленина. На трибунах — 130 тысяч зрителей. И среди них я! Это одно из самых ярких событий в моей жизни. Мы сидели на трибунах ровно за воротами, которые в первом тайме защищал Яшин. Покидая поле во время замены, он передал свои перчатки вратарю Владимиру Пильгую. Это был восхитительный спектакль.