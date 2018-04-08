Семин впервые обыграл Карпина в чемпионате 

«Локомотив» в матче 25-го тура чемпионата России впервые с августа 2014 года обыграл дома «Ростов» (1:0), а Юрий Семин одержал первую тренерскую победу над Валерием Карпиным. Три предыдущих встречи специалистов завершались победами "Спартака", руководимого Карпиным.
Самым неудобным соперником для ветерана российского тренерского цеха является Гурбан Гурбанов, «Карабаху» которого семинская «Габала» в чемпионате Азербайджана проиграла четырежды. Трижды команды Семина проиграли Карло Анчелотти. (Кирилл БУРДАКОВ)
Матчи команд Семина и Карпина
Турнир
Команда Семина
Команда Карпина
18.10.2009
Чемпионат России
Локомотив
Спартак
28.03.2010
Чемпионат России
Локомотив
Спартак
15.08.2010
Чемпионат России
Локомотив
Спартак
08.04.2018
Чемпионат России
Локомотив
Ростов
Локомотив — Ростов