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Самедов сделал 80-ю голевую передачу, Комбаров догнал Есипова и Семшова
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Самедов сделал 80-ю голевую передачу, Комбаров догнал Есипова и Семшова 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Полузащитник "Спартака" Александр Самедов поучаствовал в двух голевых комбинациях своей команды в матче 25-го тура чемпионата России с «Анжи» (4:1) и стал седьмым футболистом, записавшим на свой счет 80 результативных передач в высшем российском дивизионе.
Рекорд элитного дивизиона принадлежит Дмитрию Лоськову, который 155 раз ассистировал партнерам. Из продолжающих карьеру игроков лидирует армеец Алан Дзагоев — 90 голевых передач.
Дмитрий Комбаров, после паса Самедова навесивший на голову Ильи Кутепова в эпизоде с четвертым голом красно-белых, догнал по числу передач (61) Валерия Есипова и Игоря Семшова. (Кирилл БУРДАКОВ)
Лучшие ассистенты чемпионатов России*
Игрок
Клубы
Матчи
Передачи**
1. Дмитрий ЛОСЬКОВ
Ростсельмаш, Локомотив, Сатурн
2. Андрей АРШАВИН
Зенит, Кубань
3. ДАННИ
Динамо, Зенит
4. Андрей ТИХОНОВ
Спартак, Крылья Советов, Химки
5. Алан ДЗАГОЕВ
6. Егор ТИТОВ
Спартак, Химки
7. Александр САМЕДОВ
Спартак, Локомотив, Москва, Динамо
8. Ролан ГУСЕВ
Динамо, ЦСКА
9. Тимофей КАЛАЧЕВ
Ростов, Крылья Советов
10. Дмитрий КОМБАРОВ
Динамо, Спартак
Валерий ЕСИПОВ
Ротор, Сатурн
Игорь СЕМШОВ
ЦСКА, Торпедо, Динамо, Зенит, Крылья Советов
* Голевые передачи считаются с сезона-1995.
Анжи — Спартак М
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