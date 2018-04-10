В Калининградской области появится женская команда по волейболу

Большое событие в мире калининградского спорта. В регионе появится новая женская волейбольная команда «Локомотив». Она будет играть за Калининградскую область в суперлиге по волейболу. О создании в регионе женской сборной заявил губернатор области Антон Алиханов

Учредителем команды выступил одноимённый клуб из Новосибирска, а вектор этому решению придала Федерация волейбола страны. Важную роль сыграла и имеющаяся в Калининграде спортивная база. По планам, новая команда усилит российскую волейбольную супер лигу, этот вопрос Федерация должна решить уже в мае. Напомним, это не первый опыт создания в Калининграде женской волейбольной сборной «высшей пробы». Команда суперлиги «Динамо-Янтарь» «переехала» в регион из столицы, просуществовала до 2011 года, однако за все это время в Калининграде провела всего два матча. Но эта практика должна уйти в прошлое.

— Команда будет играть все матчи в Калининграде, домашние и плей-офф, уровень команда на сегодня, команда будет претендовать на место в первой четверке. Здесь будет база, здесь будет интернат детский, подыскиваем местоположение, всё будет в Калининграде.

Антон Алиханов, губернатор Калининградской области:

— С учётом традиций, с учетом того, что у нас есть хорошая волейбольная площадка, которая, к сожалению, не используется долгие годы по прямому назначению, мы, конечно, рады были предоставить и площадку. Мы как содержали дворец спорта «Янтарный», так и будем его содержать, а всё финансирование на себя берут спонсоры, и это не тот вопрос, который к нам был адресован, мы будем помогать, если нас будут об этом просить с точки зрения поиска партнеров, это задача менеджмента команды, они с учетом работы в Новосибирске, с успехом справятся.