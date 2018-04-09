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Футболисты из Внуковского прошли в 1/8 финала кубка Urban Cup
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Футболисты из Внуковского прошли в 1/8 финала кубка Urban Cup 

Префектура ТиНАО города Москвы 1 час назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: официальная группа ФК Барс в социальных сетях
Футбольный клуб «Барс» 7 апреля, обыграв команду «Прожигатели» со счетом 2:0, вышел в 1/8 финала кубка Urban Cup.
— Сложный был матч, из-за сильного ветра мяч буквально сдувало в сторону. Первый тайм закончили со счетом 0:0 с учетом проведения активных атак обеими командами. Во втором отделении у нас было больше опасных моментов, два из которых мы смогли реализовать. В итоге — уверенная победа 2:0, — прокомментировал капитан команды «Барс» Сергей Кравцов.
Он добавил, что время начала следующего матча пока не известно.
Спортсменам предстоит встретиться командой «Вежливые люди».
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