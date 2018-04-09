Футболисты из Внуковского прошли в 1/8 финала кубка Urban Cup

Фото: официальная группа ФК Барс в социальных сетях

Футбольный клуб «Барс» 7 апреля, обыграв команду «Прожигатели» со счетом 2:0, вышел в 1/8 финала кубка Urban Cup.

— Сложный был матч, из-за сильного ветра мяч буквально сдувало в сторону. Первый тайм закончили со счетом 0:0 с учетом проведения активных атак обеими командами. Во втором отделении у нас было больше опасных моментов, два из которых мы смогли реализовать. В итоге — уверенная победа 2:0, — прокомментировал капитан команды «Барс» Сергей Кравцов

Он добавил, что время начала следующего матча пока не известно.

Спортсменам предстоит встретиться командой «Вежливые люди».