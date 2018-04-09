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Георгий Щенников: «ЦСКА во втором тайме быстрее атаковать и забить гол»
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Георгий Щенников: «ЦСКА во втором тайме быстрее атаковать и забить гол» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Защитник ЦСКА Георгий Щенников в перерыве матча 25-го тура чемпионата России против «Динамо» отметил, что надо прерывать контратаки соперника при любой обороне. Футболист также добавил, что его команда должна во втором тайме играть быстрее.
— Просто пропустили контратаку «Динамо» и после этого стало сложнее атаковать, потому что бело-голубые стали играть в обороне более компактно, — сказал в эфире телеканала «Наш футбол» Щенников. — Надо прерывать контратаки соперника при любой обороне. Во втором тайме мы должны быстрее атаковать и забить гол.
Отметим, что после первого тайма «Динамо» ведет со счетом 1:0.
Трансляция матча ЦСКА — «Динамо»
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