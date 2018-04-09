Хохлов: в концовке у игроков «Динамо» силёнок не хватило, но выстояли

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.

«Очень тяжёлый матч. Даже с учётом счёта играли в постоянном напряжении. ЦСКА — высококвалифицированная команда, постоянно оказывала давление. План на игру мы выполнили. В концовке силёнок не хватило, но мы выстояли.

Мы изначально планировали очень строго действовать в обороне, поэтому практически ничего не поменяли. Как «армейцы» активно и агрессивно играли впереди, так и продолжили.

Как оценю игру Ташаева? Супер. А Луценко много смещался на фланги, потому что выигрывать верховые мячи у Игнашевича и Березуцкого в центре сложно.