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Хохлов: в концовке у игроков «Динамо» силёнок не хватило, но выстояли
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Хохлов: в концовке у игроков «Динамо» силёнок не хватило, но выстояли 

Чемпионат.com 1 час назад
Фото: ТАСС
Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов прокомментировал победу над ЦСКА (2:1) в матче 25-го тура РФПЛ.
«Очень тяжёлый матч. Даже с учётом счёта играли в постоянном напряжении. ЦСКА — высококвалифицированная команда, постоянно оказывала давление. План на игру мы выполнили. В концовке силёнок не хватило, но мы выстояли.
Мы изначально планировали очень строго действовать в обороне, поэтому практически ничего не поменяли. Как «армейцы» активно и агрессивно играли впереди, так и продолжили.
Как оценю игру Ташаева? Супер. А Луценко много смещался на фланги, потому что выигрывать верховые мячи у Игнашевича и Березуцкого в центре сложно.
Марков восстанавливается после травмы и не может в полной мере подойти к игре. Вчера на предыгровой тренировке испытал проблемы, а ранее тренировался в общей группе», — передаёт слова Хохлова корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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