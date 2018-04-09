Гончаренко: терять столько очков на своём стадионе — ни в какие рамки не лезет

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.

«Терять столько очков на своём стадионе — ни в какие рамки не лезет. С выездов привозим намного больше очков, чем с домашних матчей. Тем не менее, сегодня могли спасти эту игру. Доставляли мяч к финальной трети.

Считаю, что могли сыграть лучше. В футболе ты 3-4 дня переживаешь яркие эмоции, а потом попадаешь в суровые реалии. Но это футбол, здесь матчи идут один за другим.

Расстановка на матч? У нас было две задачи — и в Лиге Европы, и в чемпионате. Нам было важно не потерять очки и сегодня, и с «Арсеналом».