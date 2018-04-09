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Гончаренко: терять столько очков на своём стадионе — ни в какие рамки не лезет
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Гончаренко: терять столько очков на своём стадионе — ни в какие рамки не лезет 

Чемпионат.com 1 час назад
Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча с «Динамо» (1:2) в 25-м туре РФПЛ.
«Терять столько очков на своём стадионе — ни в какие рамки не лезет. С выездов привозим намного больше очков, чем с домашних матчей. Тем не менее, сегодня могли спасти эту игру. Доставляли мяч к финальной трети.
Считаю, что могли сыграть лучше. В футболе ты 3-4 дня переживаешь яркие эмоции, а потом попадаешь в суровые реалии. Но это футбол, здесь матчи идут один за другим.
Расстановка на матч? У нас было две задачи — и в Лиге Европы, и в чемпионате. Нам было важно не потерять очки и сегодня, и с «Арсеналом».
Чалов? Шансы могут даваться бесконечно, но надо забивать голы. В начале сезона он много играл, но не забивал, а сегодня забил. Не могу сказать, сыграет ли он следующую игру», — передаёт слова тренера корреспондент «Чемпионата» Сергей Титов.
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 Ещё 2 источника 
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