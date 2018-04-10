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Баскетболистки из Югры прошли во второй этап Лиги Белова
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Баскетболистки из Югры прошли во второй этап Лиги Белова 

АиФ Югра 1 час назад
Фото: АиФ Югра
Женская баскетбольная команда «Университет-Югра» 6-7 декабря 2018 года в Томске принимала участие в соревновании Ласт-64 Лиги Белова. После победы сборная университета вышла в этап Ласт-16, — сообщает siapress.ru
По итогу состоявшихся игр центровая сургутской команды Наталья Носова была объявлена лучшим игроком тура. Следующие игры этапа Ласт-16 Лиги Белова состоятся 21-22 апреля в Сургуте в СК «Дружба».
Напомним, Лига Белова — всероссийский плей-офф. В нём участвуют 64 мужские и женские команды. Игры проходят в три стадии: Топ-64, Топ-16, Суперфинал. Победители Суперфинала становятся чемпионами ассоциации студенческого баскетбола и получают право выступать на чемпионате Европы среди студентов.
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