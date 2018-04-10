Березовский: «Матч с ЦСКА — лучший для „Динамо“ в сезоне»

Тренер молодежной команды «Динамо» Роман Березовский прокомментировал победу «бело-голубых» над ЦСКА (2:1) в матче 25 тура РФПЛ.

"Сейчас очень организованно играют в обороне, особенно раскрылся Александр Ташаев , берет на себя лидерские качества. Берет на себя игру, отдает хорошие передачи, забивает. Панченко подтянулся после тяжелой травмы. Команда смотрится сбалансированно за счет этих двух футболистов, а также хорошей игры в обороне.

Игра Шунина? Опыт пришел. Последние несколько лет он играет в основе и чувствует себя основным вратарем. Думаю, он уже вышел на довольно высокий уровень.

Лучший матч «Динамо» в сезоне? Да, если учесть уровень соперника. Также надо учитывать, что ЦСКА играл после матча в Лондоне, и команде было трудно до конца подготовиться, плюс тяжелый перелет. Также надо учесть возраст игроков обороны «армейцев», при всем уважении к ребятам, все-таки им тяжеловато играть через два дня на третий. И бывают провалы и огрехи, когда выбегает соперник в контратаку на тебя. ЦСКА не совсем справлялся", — сказал Березовский.

Благодаря этой победе «Динамо» поднялось на 10 место, а ЦСКА остался на 3 строчке.