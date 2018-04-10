Соловьев завершил карьеру и стал тренером молодежной команды «Динамо»

Двукратный обладатель Кубка Гагарина в составе московского «Динамо» защитник Максим Соловьев завершил карьеру хоккеиста и вошел в тренерский штаб молодежной команды «бело-голубых», сообщил РИА новости источник, знакомый с ситуацией.

Соловьев во вторник работает на лавке МХК «Динамо» в контрольном матче против юниорской сборной России (игроки до 18 лет).

В «Динамо» отказались от комментариев на эту тему.

Соловьев, которому в феврале исполнилось 39 лет, играл за «Динамо» с 2010 года (предыдущие шесть сезонов провел в подмосковном ХК МВД). В составе «Динамо» защитник завоевал два Кубка Гагарина — в 2012 и 2013 годах. Всего в КХЛ Соловьев провел 513 матчей, в которых набрал 134 очка (38 голов и 96 передач) при показателе полезности «плюс 53».