В женской Суперлиге появится еще одна команда

«Реализация данного проекта укрепит спортивный имидж области, позволит повысить эффективность работы спортивных организаций, — рассказал Антон Алиханов. Президент Всероссийской Федерации волейбола Станислав Шевченко отметил, что появление нового волейбольного клуба стратегически важно. Это создаст конкуренцию лидерам Суперлиги, что пойдёт только на пользу отечественному волейболу.

«Это будет не только спортивный, но и социальный проект, — подчеркнул генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов. Областное Министерство спорта области подпишет с клубом соглашение о сотрудничестве в детском волейболе, а билеты на матчи не будут дорогими. Генеральным директором нового клуба стал Александр Косырьков, много лет проработавший генеральным менеджером новосибирского «Локо» и стоявший у истоков юношеского международного турнира «Локоволей».

«Мы планируем выстроить в регионе пирамиду от детского до профессионального волейбола, — подчеркнул Александр Косырьков. — Волейбол в Калининграде всегда пользовался большой популярностью, и мы будем дальше продвигать этот вид спорта в регионе. Причём — на всех уровнях. Уже на протяжении многих лет новосибирский «Локомотив» проводит международный юношеский турнир «Локоволей», в котором ежегодно принимают участие несколько тысяч ребят. Вот и на базе «Локомотива-Калининградская область» мы рассчитываем организовать такой же турнир, только для девушек. Скорее всего, новая команда будет выступать сразу в чемпионате Суперлиги. Вопрос о включении калининградской команды в Суперлигу с сезона 2018/19 будет рассмотрен в мае на заседании президиума ВФВ.