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ДС «Янтарный» в Калининграде полностью соответствует требованиям ЧР по волейболу
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ДС «Янтарный» в Калининграде полностью соответствует требованиям ЧР по волейболу 

Р-Спорт 44 минуты назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Дворец спорта «Янтарный» в Калининграде, в котором будет выступать новый женский волейбольный клуб «Локомотив», полностью соответствует требованиям российской суперлиги, заявил РИА Новости генеральный директор новосибирского «Локомотива» Роман Станиславов.
Во вторник было объявлено, что новый женский клуб «Локомотив» из Калининграда возглавил бывший главный тренер сборной России Андрей Воронков. Учредителем клуба стал новосибирский «Локомотив». В начале марта РИА Новости сообщало, что новая команда из Калининграда со следующего сезона будет выступать сразу в суперлиге. Президиум Всероссийской федерации волейбола рассмотрит включение «Локомотива» в состав суперлиги в мае.
"Локомотив" из Калининграда будет выступать во дворце спорта «Янтарный», который полностью соответствует требованиям российской суперлиги. Что касается задач и ожиданий от предстоящего сезона, то пока рано говорить об этом", — сказал Станиславов.
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