ДС «Янтарный» в Калининграде полностью соответствует требованиям ЧР по волейболу

Во вторник было объявлено, что новый женский клуб «Локомотив» из Калининграда возглавил бывший главный тренер сборной России Андрей Воронков . Учредителем клуба стал новосибирский «Локомотив». В начале марта РИА Новости сообщало, что новая команда из Калининграда со следующего сезона будет выступать сразу в суперлиге. Президиум Всероссийской федерации волейбола рассмотрит включение «Локомотива» в состав суперлиги в мае.

"Локомотив" из Калининграда будет выступать во дворце спорта «Янтарный», который полностью соответствует требованиям российской суперлиги. Что касается задач и ожиданий от предстоящего сезона, то пока рано говорить об этом", — сказал Станиславов.