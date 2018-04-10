Назначены судьи и инспекторы на вынесенные матчи 23-го тура чемпионата России. Встречу "Зенита" с «Динамо» обслужит бригада во главе с Михаилом Вилковым. Алексей Сухой станет арбитром встречи ЦСКА — «Амкар», а «Локомотив» — «Ахмат» рассудит бригада Владимира Москалева.
Игры состоятся 18 апреля.
"Локомотив" — «Ахмат»: судья — Владимир Москалев (Воронеж); ассистенты судьи — Алексей Воронцов (Ярославль), Алексей Ширяев (Ставрополь); резервный судья — Роман Чернов (Москва); инспектор — Александр Колобаев (Москва).
ЦСКА — «Амкар»: судья — Алексей Сухой (Люберцы); ассистенты судьи — Владислав Назаров (Невинномысск), Алексей Стипиди (Краснодар); резервный судья — Виталий Мешков (Дмитров); инспектор — Тарас Безубяк (Санкт-Петербург).
"Зенит" — «Динамо»: судья — Михаил Вилков (Нижний Новгород); ассистенты судьи — Валерий Данченко (Уфа), Дмитрий Колосков (Уфа); резервный судья — Кирилл Левников (Санкт-Петербург); инспектор — Юрий Баскаков (Москва).