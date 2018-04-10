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Алаба и Видаль пропустят ответную игру с "Севильей"

Максим Соловьев вошел в тренерский штаб МХК "Динамо"

Игорь Акинфеев: "Игры с "Динамо" складываются непросто вне зависимости от того, какие места занимают команды"