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Живкович, Подскальная и Воронкова будут выступать за ЖВК «Локомотив» (Калининград)
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Живкович, Подскальная и Воронкова будут выступать за ЖВК «Локомотив» (Калининград) 

Р-Спорт 1 час назад
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости, Ильдар Сатдинов. Серебряный призер Олимпиады-2016 по волейболу сербка Бояна Живкович, двукратная победительница Кубка CEV Юлия Подскальная и победительница Лиги чемпионов Ирина Воронкова в следующем сезоне будут выступать за новый клуб «Локомотив» из Калининграда, сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией.
"Состав у калининградского «Локомотива» в дебютном сезоне серьезный. В него вошли связующая из Сербии Бояна Живкович, блокирующие Юлия Подскальная, Екатерина Орлова, Татьяна Щукина, нападающие Ирина Воронкова, Юлия Кутюкова, кубинка Ана Клегер, либеро Алла Галкина", — сказал собеседник агентства.
Ранее во вторник было объявлено, что новый женский волейбольный клуб «Локомотив» из Калининграда возглавил бывший главный тренер сборной России Андрей Воронков. В начале марта РИА Новости сообщало, что новая команда из Калининграда со следующего сезона будет выступать сразу в суперлиге. Президиум Всероссийской федерации волейбола рассмотрит включение «Локомотива» в состав суперлиги в мае.
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