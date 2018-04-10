Волевая победа «Владимира»

Фото с ресурса vc-vladimir.ru Волейболисты клуба «Владимир», проводящие лучший сезон в своей истории, удачно начали второй тур финала за 1-6 места чемпионата России высшей лиги «Б».

Сегодня в подмосковном Одинцово наша команда принимала принципиальных соперников — воронежский «Кристалл». Поначалу игра у «Владимира» не клеилась. В начале воронежцы оторвались, в середине (11-14) и удерживали преимущество в 3-4 очка до самого конца. Итог партии: 20-25, в пользу «Кристалла».

Во второй партии преимущество воронежцев было еще более очевидный: 18-25. Казалось, дело идет к легкой победе «Кристалла», но не тут-то было. Наша команда совершила настоящий «come back», почти как сборная России в легендарном финале Олимпиады-2014 против Бразилии.

Главный тренер «Владимира» Денис Гаркушенко угадал с заменами — на площадку вышли новый связующий Никита Савостьянов и диагональный нападающий Александр Мирошниченко , которые очень удачно вошли в игру. Отметим также, что, начиная с третьей партии, владимирцы заметно прибавили в игре на блоке, где выделялся центральный блокирующий Владимир Кравцов

Третья партия получилась разгромной (25-16), а вот в четвертой болельщиков ожидала нервная концовка (25-22).

Все решилось в пятой партии на тай-бреке. Владимирцы сразу ушли вперед (4-0, 7-1, 10-3) и держали уверенное преимущество до самого конца (15-8).

Итог матча — 3:2, волевая победа ВК «Владимир»! После 6 игр наша команда набрала 9 очков (4 победы при двух поражениях) и закрепилось на третьем месте в турнирной таблице. Теоретически у команды еще остается шанс побороться за путевку в высшую лигу «А», но для этого нужно выигрывать во всех четырех оставшихся матчах.

Завтра ВК «Владимир» сыграет с командой «Магнитка-Университет» из Магнитогорска, занимающей 6-е место в турнирной таблице.