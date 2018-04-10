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«Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ
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Волейбольный клуб «Белогорье» второй раз в истории завоевал Кубок ЕКВ 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
Российский клуб "Белогорье" стал обладателем Кубка Европейской конфедерации волейбола (ЕКВ).
Белгородская команда победила турецкий "Зираат Банкаси" (25:21) в четвертом сете ответной игры финальной серии и сравняла счет в матче — 2-2. Встреча проходит в Анкаре. Первая игра завершилась победой российского клуба со счетом 3-0, по сумме двух матчей "Белогорье" стало победителем противостояния. Итоговый счет встречи в Турции уже не повлияет на итоговый расклад.
Белгородский клуб второй раз становится обладателем трофея. Ранее команда побеждала в финале Кубка ЕКВ в сезоне-2008/09.
Кубок ЕКВ является вторым по значимости волейбольным турниром в Европе после Лиги чемпионов. В прошлом году победителем соревнований стал французский "Тур".
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