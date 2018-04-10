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Косарев: победа в Кубке CEV — отдушина для волейболистов «Белогорья»
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Косарев: победа в Кубке CEV — отдушина для волейболистов «Белогорья» 

Р-Спорт 5 часов назад
Победа в Кубке CEV (Европейской конфедерации волейбола) стала отдушиной для волейболистов «Белогорья», заявил РИА Новости старший тренер Александр Косарев.
"Белогорье" во вторник в Анкаре обыграло турецкий «Зираат Банкасы» со счетом 3-2 в ответном матче финала Кубка CEV и завоевало трофей. В первой встрече белгородцы также одержали победу (3-0).
"Решающим в финале стал характер. Команда у нас сплотилась под конец сезона, мы начали хорошо играть, стабильно, начали держать игру. За счет стабильной игры мы выиграли. Они две партии очень хорошо сыграли, а потом встали. То есть, они повалились, а мы продолжали играть дальше. Сила «Белогорья» в том, что мы настоящая команда. Это очень важная победа для нас, потому что мы в чемпионате России, к сожалению, выступили не очень хорошо, и для нас эта победа как отдушина", — сказал Косарев.
"Белогорью" после победы в Кубке CEV осталось сыграть в этом сезоне заключительные матчи за пятые-восьмые места чемпионата России.
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