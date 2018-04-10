Косарев: победа в Кубке CEV — отдушина для волейболистов «Белогорья»

"Белогорье" во вторник в Анкаре обыграло турецкий «Зираат Банкасы» со счетом 3-2 в ответном матче финала Кубка CEV и завоевало трофей. В первой встрече белгородцы также одержали победу (3-0).

"Решающим в финале стал характер. Команда у нас сплотилась под конец сезона, мы начали хорошо играть, стабильно, начали держать игру. За счет стабильной игры мы выиграли. Они две партии очень хорошо сыграли, а потом встали. То есть, они повалились, а мы продолжали играть дальше. Сила «Белогорья» в том, что мы настоящая команда. Это очень важная победа для нас, потому что мы в чемпионате России, к сожалению, выступили не очень хорошо, и для нас эта победа как отдушина", — сказал Косарев.

"Белогорью" после победы в Кубке CEV осталось сыграть в этом сезоне заключительные матчи за пятые-восьмые места чемпионата России.