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Оренбургская «Надежда» уступила в гостях курскому «Динамо»
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Оренбургская «Надежда» уступила в гостях курскому «Динамо» 

АиФ-Оренбург 1 час назад
Фото: АиФ-Оренбург
В первом полуфинальном матче плей-офф премьер-лиги «Надежда» уступила в гостях курскому «Динамо» со счетом 55:100.
В начале первой десятиминутки восемь очков Эммы Кэннон позволяли «Надежде» лидировать больше половины стартовой четверти. Однако преимущество команда сохранить не сумела. Курские спортсменки выиграли тайм со счетом 22:10. Во втором игровом отрезке капитан «Надежды» Ксения Тихоненко набрала семь баллов, но это не помогло. Снова период остался за «Динамо» 46:24.
Во второй половине матча Курск добавил к своему преимуществу еще 23 очка, в итоге— победа 100:55.
Второй полуфинальный матч команд пройдет в Оренбурге в пятницу, 13 апреля. Игра в СКК «Оренбуржье» начнется в 19.00, сообщает пресс-служба БК «Надежда».
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