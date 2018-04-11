В спортивном зале ЦАО состоялся этап чемпионата ГУ МВД России по волейболу

В спортивном зале УВД 5 апреля в 14:00 состоялась игра по волейболу между командами УВД по ЦАО и УВД по СЗАО. Команда Центрального округа одержала уверенную победу над соперниками со счетом 3:0 В ежегодном чемпионате ГУ МВД России по г. Москве принимают участие сборные команды подразделений. Соревнования проходят с 2 апреля по 11 мая 2018 года. Основными целями данного чемпионата являются совершенствование спортивно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы в подразделениях ГУ МВД России по г. Москве. Сотрудники полиции участвуя в соревнованиях повышают свою физическую подготовку и морально-волевые качества. Командная игра сплачивает сотрудников, повышается морально-психологический климат в коллективе, пропагандируется активный и здоровый образ жизни.

Волейболисты ЦАО, показали очень захватывающую и интересную игру. Они уверенно победили в 1-й партии со счетом 25:9. Вторая партия показала не менее захватывающий результат 25:12, а вот в третьей партии пришлось противостоять мощному напору соперников, и победа далась нелегко, результат 25:23. Команда ЦАО, капитаном которой является начальник отдела кадров Управления майор внутренней службы Алексей Кулешов продемонстрировала высокий уровень подготовки и слаженности действий игроков и в результате одержали уверенную победу.

Руководство и личный состав УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве поздравляют спортсменов с заслуженной победой и ждут от команды дальнейших побед!