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Чемпион мира по хоккею с мячом Викулин покинул «Енисей»
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Чемпион мира по хоккею с мячом Викулин покинул «Енисей» 

Чемпионат.com 13 часов назад
Фото: АиФ Красноярск
Красноярский «Енисей» сообщил о расставании с девятикратным чемпионом мира по хоккею с мячом Юрием Викулиным. Спортсмен выступал за «Енисей» с 2001 года и являлся капитаном команды.
«Благодарю всех болельщиков и руководство клуба, моё решение было принято вчера или позавчера. До этого я разговаривал с руководителями клуба. В этом сезоне «Енисей» будет играть без меня. Это чисто моё решение.
Я взвешивал все за и против. Никаким образом не связано с каким-то отношением клуба или меня к клубу. Пока ещё не решил, где буду продолжать карьеру. Одна из причин ухода — потеря моей внутренней мотивации, недовольство своей игрой в Красноярске», — сказал Викулин в интервью пресс-службе красноярского клуба.
В составе «Енисея» Викулин трижды выигрывал чемпионат страны, дважды Кубок мира, а также становился победителем Суперкубка России.
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