Московский клуб КХЛ «Динамо» планирует изменения в тренерском штабе

МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов /. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" планирует произвести изменения в тренерском штабе команды. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе основного акционера клуба — Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».

Главным тренером команды является Владимир Воробьев , который возглавил клуб перед сезоном-2017/18. В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло девятое место в Западной конференции, впервые в истории не попав в плей-офф. В среду совет директоров клуба принял решение продлить контракт с Воробьевым.

"Совет директоров подтвердил полномочия Воробьева в качестве главного тренера, но отметил необходимость усиления тренерского штаба, так что изменения будут", — заявили в пресс-службе ВФСО.