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Московский клуб КХЛ «Динамо» планирует изменения в тренерском штабе
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Московский клуб КХЛ «Динамо» планирует изменения в тренерском штабе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 11 апреля. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Московский клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Динамо" планирует произвести изменения в тренерском штабе команды. Об этом ТАСС заявили в пресс-службе основного акционера клуба — Всероссийского физкультурно-спортивного общества «Динамо».
Главным тренером команды является Владимир Воробьев, который возглавил клуб перед сезоном-2017/18. В регулярном чемпионате КХЛ «Динамо» заняло девятое место в Западной конференции, впервые в истории не попав в плей-офф. В среду совет директоров клуба принял решение продлить контракт с Воробьевым.
"Совет директоров подтвердил полномочия Воробьева в качестве главного тренера, но отметил необходимость усиления тренерского штаба, так что изменения будут", — заявили в пресс-службе ВФСО.
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