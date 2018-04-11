Россияне разгромили Украину на чемпионате Европы U-18 в Словакии

Сборная России среди игроков не старше 18 лет в четвёртом туре группового этапа чемпионата Европы в Чехии и Словакии разгромила команду Украины со счётом 3:0. Самым результативным игроком встречи стал Омар Курбанов, набравший 15 очков.

Подопечные Михаила Николаева одержали третью победу в четырёх встречах. В заключительном туре группового этапа россияне в четверг, 12 апреля, сыграют с бельгийцами.

Юниоры. Чемпионат Европы U-18. Чехия и Словакия Группа II. 4-й тур. Пухов, Словакия

Украина — Россия — 0:3 (18:25, 14:25, 13:25).