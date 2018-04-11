Обыски в IBU, угроза терактов на ЧМ-2018, Цулыгин возглавил «Салават Юлаев», Шанцев стал гендиректором «Динамо». Главные новости дня

1. Пеле не будет на матчах ЧМ-2018

2. ИГИЛ угрожает терактами во время чемпионата мира.

4. Сергей Федоров назначен генеральным директором футбольного московского «Динамо».

5. Хоккейное «Динамо» получило нового гендиректора в лице Валерия Шанцева

6. Австрийская полиция произвела обыски в штаб-квартире IBU.

7. Полузащитник «СКА-Хабаровска» Кабутов дисквалифицирован на шесть матчей за нарушение на Заневе

8. РФПЛ изменила время начала матчей ЦСКА — «Амкар», «Спартак» — «Тосно» и «Локомотив» — «Ахмат»

9. Николай Цулыгин утвержден в должности главного тренера «Салавата Юлаева»

10. «Бавария» может продать Левандовски за 100 млн евро

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