«Братеево» сыграет против «Ладьи ЮВ» 

Игроки братеевской команды сыграют против «Ладьи ЮВ» на футбольном стадионе «Нефтяник-2» 15 апреля.
В ближайшее воскресенье игроки братеевской команды примут участие в очередном туре борьбы за первенство в составе Премьер-лиги. Матч начнется в 18:30.
Раннее команда «Братеево» обыграла соперников из «Смены ЮВ», отправив в ворота противника девять мячей. В прошедшем туре отличись спортсмены Сергей Грушиновский, Валерий Торшин, Магомед Магомедов, Иван Филиппов, Константин Дементьев и Сергей Чернышев.
Благодаря воскресному матчу команда «Братеево» поднялась на одну строчку в составе турнирной таблицы команд Премьер-лиги, закрепившись на 14 позиции. Подробнее о проведенных играх читайте в материалах нашей газеты.