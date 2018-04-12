«Братеево» сыграет против «Ладьи ЮВ»

Игроки братеевской команды сыграют против «Ладьи ЮВ» на футбольном стадионе «Нефтяник-2» 15 апреля.

В ближайшее воскресенье игроки братеевской команды примут участие в очередном туре борьбы за первенство в составе Премьер-лиги. Матч начнется в 18:30.

Благодаря воскресному матчу команда «Братеево» поднялась на одну строчку в составе турнирной таблицы команд Премьер-лиги, закрепившись на 14 позиции. Подробнее о проведенных играх читайте в материалах нашей газеты.