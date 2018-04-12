Ещё
«Братеево» сыграет против «Ладьи ЮВ»
Далее:
Читайте также:
Ещё

«Братеево» сыграет против «Ладьи ЮВ» 

Управа района Братеево города Москвы 1 час назад
Фото: Братеево
Игроки братеевской команды сыграют против «Ладьи ЮВ» на футбольном стадионе «Нефтяник-2» 15 апреля.
В ближайшее воскресенье игроки братеевской команды примут участие в очередном туре борьбы за первенство в составе Премьер-лиги. Матч начнется в 18:30.
Раннее команда «Братеево» обыграла соперников из «Смены ЮВ», отправив в ворота противника девять мячей. В прошедшем туре отличись спортсмены Сергей Грушиновский, Валерий Торшин, Магомед Магомедов, Иван Филиппов, Константин Дементьев и Сергей Чернышев.
Благодаря воскресному матчу команда «Братеево» поднялась на одну строчку в составе турнирной таблицы команд Премьер-лиги, закрепившись на 14 позиции. Подробнее о проведенных играх читайте в материалах нашей газеты.
Управа района Братеево города Москвы: последние новости
Команда «Братеево» обыграла игроков «Смены ЮВ» в 25 туре первенства ЮВЛ Команда «Металлист-Д» сыграет в 28 туре первенства Третьего дивизиона-В Воспитанники клуба «Грэгори-Тасс» взяли золото на городском соревновании
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Британцев пугают российскими фанатками36
Знарок лишился поста10
Сборная РФ установила новый антирекорд225
Распустить сборную РФ по футболу158
Липницкая опубликовала откровенное фото93
Видео
04:03
Обыски в биатлоне: Родченков винит Россию
Биатлон Статьи
02:32
Назван лучший гол чемпионатов мира по футболу
Футбол
02:06
Чемпион по хамству: хоккеиста не пропустили на «встречке»
Хоккей Статьи
04:00
Нурмагомедов обозначил следующую цель
MMA
05:44
Знарок лишился поста
Хоккей
00:09
Буффон и Роналду обнялись после матча
Футбол
04:00
Нурмагомедов обратился к Путину с просьбой
MMA
05:05
В МОК разгорелся новый скандал
Зимние виды спорта
00:55
Почему посадили звезду отечественного футбола
Футбол Статьи
00:17
Спортсмен рухнул под штангой
Летние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение