Начались игры по волейболу на первенство Главного Управления МВД России по г. Москве

Команда УВД по ЗАО вышла в четверть финала, одержав уверенную победу над двумя командами. В УВД по Западному округу состоялось уже два матча на первенство между командами Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО, командами УВД по СЗАО и УВД по ЗАО. Уверенную победу в этих играх со счетом 3:0 одержали спортсмены Управления внутренних дел по Западному округу. Таким образом, по итогам двух игр команда УВД по ЗАО будет играть в четверть финале чемпионата. Поддерживать участников соревнований приходят представители Женсовета УВД по ЗАО, руководители и сотрудники подразделений Управления.