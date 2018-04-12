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Начались игры по волейболу на первенство Главного Управления МВД России по г. Москве
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Начались игры по волейболу на первенство Главного Управления МВД России по г. Москве 

На Западе Москвы 2 часа назад
Фото: На Западе Москвы
Команда УВД по ЗАО вышла в четверть финала, одержав уверенную победу над двумя командами.
В УВД по Западному округу состоялось уже два матча на первенство между командами Управления охраны общественного порядка ГУ МВД России по г. Москве и УВД по ЗАО, командами УВД по СЗАО и УВД по ЗАО. Уверенную победу в этих играх со счетом 3:0 одержали спортсмены Управления внутренних дел по Западному округу.
Таким образом, по итогам двух игр команда УВД по ЗАО будет играть в четверть финале чемпионата.
Поддерживать участников соревнований приходят представители Женсовета УВД по ЗАО, руководители и сотрудники подразделений Управления.
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