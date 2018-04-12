Краневиттер показал, как Жирков восстанавливается после тренировки. Фото 

Полузащитник "Зенита" Матиас Краневиттер в своем Инстаграме опубликовал фотографию одноклубника Юрия Жиркова после тренировки. На фото видно, что российский защитник восстанавливается при помощи большого количества льда.
В нынешнем сезоне Краневиттер провел за сине-бело-голубых 28 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. На счету Жиркова один гол в 23 играх за команду.
Ближайший матч «Зенит» проведет против «Анжи». Встреча 26-го тура чемпионата России пройдет 14 апреля, начало — 16.30 по московскому времени. «СЭ» проведет текстовую трансляцию матча.