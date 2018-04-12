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Шевченко считает пенальти в ворота «Ювентуса» натянутым
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Шевченко считает пенальти в ворота «Ювентуса» натянутым 

Soccer News 52 минуты назад
Фото: Soccer News
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал назначение пенальти в матче "Реал" — «Ювентус».
"Очень спорный момент и очень обидная для итальянского клуба ситуация, учитывая то, что шло уже компенсированное время. Так вылететь из Лиги чемпионов… Для меня пенальти в ворота «Ювентуса» немного натянутый. Однако обсуждать работу арбитров я не хочу", — цитирует Шевченко украинская пресса.
Отметим, что Шевченко, выступавший за «Динамо» Киев, «Милан» и «Челси», неоднократно противостоял и «Ювентусу» (в Серии А и Лиге чемпионов), и «Реалу» (в Лиге Чемпионов). Именно в матче против «Ювентуса» в финале Лиги Чемпионов украинский форвард добился своей главной победы в карьере.
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