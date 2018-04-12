Шевченко считает пенальти в ворота «Ювентуса» натянутым

"Очень спорный момент и очень обидная для итальянского клуба ситуация, учитывая то, что шло уже компенсированное время. Так вылететь из Лиги чемпионов… Для меня пенальти в ворота «Ювентуса» немного натянутый. Однако обсуждать работу арбитров я не хочу", — цитирует Шевченко украинская пресса.

Отметим, что Шевченко, выступавший за «Динамо» Киев, «Милан» и «Челси», неоднократно противостоял и «Ювентусу» (в Серии А и Лиге чемпионов), и «Реалу» (в Лиге Чемпионов). Именно в матче против «Ювентуса» в финале Лиги Чемпионов украинский форвард добился своей главной победы в карьере.