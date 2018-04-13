Саша Обрадович: «Очень важно восстановиться психологически после шокирующего поражения»

Главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович перед вторым матчем финала Кубка Европы против «Дарюшафаки»​ отметил, что важно психологически подготовить команду. В первом матче турецкий клуб выиграл со счетом 81:78.

— Очень важно восстановиться психологически после этого шокирующего поражения и вернуть игроков в необходимую физическую форму, — цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. — Это большой вызов для нас. Мы должны учиться на собственных ошибках, использовать свои лучшие качества и не допускать индивидуальных ошибок. Только так мы сможем выиграть матч в Стамбуле.