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Саша Обрадович: «Очень важно восстановиться психологически после шокирующего поражения»
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Саша Обрадович: «Очень важно восстановиться психологически после шокирующего поражения» 

Спорт-Экспресс 37 минут назад
Главный тренер «Локомотива» Саша Обрадович перед вторым матчем финала Кубка Европы против «Дарюшафаки»​ отметил, что важно психологически подготовить команду. В первом матче турецкий клуб выиграл со счетом 81:78.
— Очень важно восстановиться психологически после этого шокирующего поражения и вернуть игроков в необходимую физическую форму, — цитирует пресс-служба клуба Обрадовича. — Это большой вызов для нас. Мы должны учиться на собственных ошибках, использовать свои лучшие качества и не допускать индивидуальных ошибок. Только так мы сможем выиграть матч в Стамбуле.
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