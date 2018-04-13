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Тренер «Локомотива» Обрадович: в финале необходимо избегать собственных ошибок
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Тренер «Локомотива» Обрадович: в финале необходимо избегать собственных ошибок 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: Вести.Ru
Главный тренер краснодарского "Локомотив-Кубань" Саша Обрадович накануне второго поединка финала Кубка Европы против турецкого клуба «Дарюшшафака» отметил, что после поражения в первом матче в Краснодаре его подопечным необходимо восстановиться психологически.
"Это большой вызов для нас, но после столь шокирующего поражения нам необходимо восстановиться психологически и вернуть игрокам необходимую физическую форму, — приводит слова специалиста «Спорт-экспресс». — В Стамбуле нужно использовать наши лучшие качества, а также избегать собственных ошибок. На них мы должны учиться. Только так мы одержим победу в Турции".
Второй матч состоится 13 апреля. Напомним, что «Локомотив-Кубань» в первом матче финальной серии проиграл «Дарюшшафаке» со счетом 78:81, упустив победу в дополнительное время. Противостояние длится до двух побед и в случае, если железнодорожники победят в Стамбуле, то сравняют счет, а серия переедет в Краснодар.
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